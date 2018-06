Kummaline õnnetus peegliga oleks peaaegu Eesti pere kodu põlema pannud

Sellest, et aknalauale jäetud peeglid, klaasid ja muu taoline võib tekitada põlengu, on räägitud küll ja veel, kuid kõige hoiatavamalt mõjuvad siiski praktilised näited siitsamast meie kõrvalt.

Naine tunnistab samas, et on ju kuulnud küll, et peegel ja päike kokku ei sobi ja nii edasi, aga meile kõigile väga tüüpiliselt mõtles temagi, et see ei juhtu ju meiega, seejuhtub kusagil mujal kellegi teisega.