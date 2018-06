Naine avastas abielulahutuse järel, et on 15 kinnistu omanik

Abielulahutus tõi kopsaka täienduse Joanne'i kinnisvaraportfelli. Aastakümneid üsna tagasihoidlikku elu elanud naisterahvas ei pea enam mitte ühtegi näguripäeva mööda saatma, kuna on saanud lahutuse tulemusena ühtekokku 15 kinnistu omanikuks.

Vaoshoitud naise elu muutus aga päeval, mil ta otsustas lahutuspaberid sisse anda. Austraalia Kullarannikul elava naise seljatagune on nüüd igal juhul kindlustatud ning lahutava naise tulevik on helgem kui eales varem.

«Ma sain alles lahutuspabereid sisse andes teada, et olime 15 kinnisvaraobjekti omanikud ning, et meie pangakontodel oli oluliselt rohkem raha, kui võinuks arvata,» ütles Joanne väljaandele. Naine tundis end kõikide nende aastate järel petetuna ning ei suutnud uskuda, et oli sunnitud niivõrd kaua, niivõrd kesistes tingimustes elama.