Galerii: Järvamaa karjamaade vahel ootab uut peremeest maalähedaselt võluv talukompleks

Rehielamu tüüpi hoonetest koosnev talukompleks Järvamaal on kahtlemata uudistamist väärt. 6,5-hektariline kinnistu koosneb kahest kõrvuti olevast maatükist, millest 0,8 hektarit kuulub metsamaa alla. Krundilt leiab peahoone ühes seitsme kõrvalhoonega. Korralikule talukompleksile omaselt on siin nii saun, sepikoda, ait kui ka neli erinevaks otstarbeks mõeldud kõrvalhoonet.

Kinnistul on uus kanalisatsioonisüsteem, ent säilinud on ka vana salvkaev veega. Puuriidas on aga mitme aasta küttepuude varu. Hoonetel on enamjaolt laastkatused, vaid kaks kõrvalhoonet on veidi kaasaegsema eterniitkatusega. Ühes hoonetest on antiikesemed, mis kuuluvad hinna sisse.