Kolm väga tõenäolist põhjust, miks huvilised su müükipandud kodu vaatama ei tule

Tihti panevad inimesed oma kodudele ebareaalselt kõrge hinna, sest see on neile emotsionaalselt väga kallis. Paraku ei adu nad, et koduotsijal pole tema emotsioonidest sooja ega külma - nad otsivad võimalikult head diili ja ausalt määratud hinda.

Seepärast oleks arukas enne tehingu tegemist pidada nõu asjatundliku maakleriga või vaadata teiste samalaadsete pakkumiste hindu naabruskonnas - need annavad hea ettekujutuse, millist hinda on kodu eest alust oodata.

Kui oled pigem maksimalist kui minimalist ja sinu kodu on täis isiklikke esemeid, mis veel kehvasti ära paigutatud, võid olla kindel, et sul ei saa olema lihtne oma kodu müüa.

Halvasti organiseeritud ja asju täis kodu jätab mulje, et see on räämas ja segamini ja sellega on palju tööd. Niisiis, kui loodad kiiret tehingut, oleks arukas oma asju võimalikult vähe laiali vedelema jätta.