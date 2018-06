Fotod: Kuressaares müügis olevat maja reklaamitakse väga kummaliselt

Nii on Kuressaares müüki pandud maja kuulutusele otsustatud pisut rahvuslikku vürtsi lisada: kui avafoto millegi erilise poolest silma ei torka, siis järgnevatel piltidel võib maja esitlemas näha rahvarõivais meest.

Tavaliselt toetab sellist kiiksuga kuulutust ka teistmoodi tekst, kuid pisut ägedam ongi, et siin on ses osas jäädud täiesti professionaalseks. Kuulutusest võib lugeda, et pisut enam kui sajaruutmeetrine maja Kuressaares asub lossipargi vahetus läheduses.