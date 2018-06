Väga odav ja tõhus nipp lehetäidest vabanemiseks

Kuidas? Tuleb korjata paras kuhi nõgeseid, hakkida need veekindlasse nõusse ja kallata üle külma veega nii, et nõgesehake on kaetud. Leotisel tuleb lasta seista umbkaudu kaks nädalat ja siis saadud vesi kurnata. Arvestada tuleb sellega, et leotis haiseb päris võikalt, aga see on õnneks ühtlasi ka märk sellest, et asi toimib.