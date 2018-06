Remondiblogi: mitu nippi, kuidas mahutada pisikesse tuppa kõik vajalik

Kiirelt sai selgeks, et alla 10-ruutmeetrisesse pikliku kujuga magamistuppa päris kõik ära ei mahu. Kuna kogu korter tuli nagunii ringi ehitada, oli mul mänguruumi kõigi mittekandvate seintega. Esiteks pidi magamistoa sein ilmselgelt liikuma. Et ka köögile ja söögitoale piisavalt ruumi jääks, nihkus magamistoa sein enam-vähem 40+60 sentimeetrit köögi poole, mistõttu magamistoa lõplikuks pindalaks jäi 12 ruutmeetrit. 40 cm tuli toa üldise laiuse arvelt. 60 cm aga suure, ligikaudu 2,5 meetrit laia ja üle 2 meetri kõrge sisseehitatud garderoobikapi arvelt. Sisseehitatud kapid jm hoiustamisruum on üks olulisemaid faktoreid kitsastes oludes avara mulje saavutamiseks. Mina kujundasin kapi sedaviisi, et kapiuksed ja toauks jäävad ühte seina ja ühele tasapinnale. Tulevikus on plaanis kapile paigaldada liuguksed, millest vähemalt üks osa on suure peegliga, mis visuaalselt taaskord tuba avaramaks muudab. Ideaalis eelistaks ma garderoobi üldsegi eraldi toana, aga kuna see polnud võimalik, on sisseehitatud kapp parim alternatiiv.