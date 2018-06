Laenuorjuses vaevelnud pereisa lootus tulevikus kodulaenu saada on kaduvväike

Arvukad laenud on muutnud inglise pereisa maksevõimetuks. Kolme lapse isa tõenäosus kunagi eluasemelaenu saada on mikroskoopiliselt väike.

Inimesed satuvad erinevaid tarbimislaene võttes tihtipeale lõksu, kust on raske välja rabeleda. Sama stsenaarium on tabanud 34-aastast inglise pereisa, kes tänu eelnevalt võetud laenudele, on pankade silmis üsna hädisesse valgusesse langenud, vahendab thesun.co.uk