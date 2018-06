Fotod: Eesti mees ehitas naisele kasvuhoone asemel vinge lahenduse

Helen Kruusvee elukaaslane ei ole traditsiooniliste lahenduste inimene ja nii ei olegi imekspandav, et kui naine soovis kasvuhoonet, ei kerkinud talle aianurka poest valmislahendusena soetatud polükarbonaadist kattega majakest.

Selle asemel saab Helen kurke ja tomateid edaspidi kasvatada auto vanas järelkärus, mis on väga praktiline lahendus. «Kuna kasvuhoonel sees liikumisruumi pole, siis on ta väga hea mahutavusega ja ära on kasutatud kogu pind. Mõlemal küljel on kaks täielikult avatavat amortidega luuki ning pääseb kõikidele taimedele kenasti ligi,» räägib Helen.

FOTO: Erakogu

Naine ütleb, et sellele, kui keeruka projektiga tegu oli, on tal raske vastata. «Minu mehe jaoks see polnud kindlasti keeruline. Eks see oleneb, kes käed külge paneb. Tema idee ja teostus see sada protsenti on olnud,» sõnab Helen.