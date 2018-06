Neli nippi, kuidas muuta oma aed selliseks, nagu see tegelikult olema peaks

Keskkonnasõbralik portaal Treehugger on kokku pannud neli nõuannet, mis aitavad kujundada aia selliseks, nagu see olla võiks. See tähendab aeda, kus lisaks inimesele on hea olla ka loomadel ja lindudel, kellel on omakorda täita oluline roll selles, et meie aiad püsiksid kahjurivabad ning ei oleks tarvidust kasutada taimekaitsevahendeid, mis keskkonda mürgitavad. (Kas näiteks teadsid, et kui su aias on lindude pesitsuspaigad, tuleb sul palju väiksema tõenäosusega tegelda lehetäidega?)