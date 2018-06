Libataksojuhi piiramisrõngas: naisi terroriseerunud autojuht süütas nende uksemati

Taksopeatuses seisnud autosse istunud Sophie Nagappa märkas juba esimesel sõidusekundil, et taksojuhi manöövrites on miskit mäda. Lisaks sekkus maniakaalse sõiduviisiga mees pidevalt Nagappa ja ta sõbrannade vestlusesse ning üritas ennast neidude poole külla kutsuda. Mehe pakkumistest keeldunud tütarlapsed pistsid autost väljudes otsemaid kodu poole plagama, ent pealetükkiva libataksojuhi saaga ei olnud sellega veel lõppenud.

Neiud said õigel ajal jaole ning suutsid leegid veega summutada. Nagappa tänab aga õnne, et ei olnud tol õhtul üksi ning paneb inimestele südamele, et need esimesse ettejuhtuvasse taksosse ei istuks.