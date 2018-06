Niidetud muru saab väga nutikalt ära kasutada

Kuigi öeldakse, et muruniitmisel tekkiv niidus on murule kasulik ja tuleks jätta maha murule niiöelda väetiseks, ei pea seda tingimata tegema. Eriti juhul, kui niidad vahepeal juba pikemaks kasvanud muru, võib selle maha jätmine suisa kahjulik olla, sest paks niidetud muru kiht tapab selle alla jäävad murutaimed.

Niisiis tuleks pikem hein ikka kokku riisuda. Aga mida sellega teha? Kõige tüüpilisem lahendus on kompostimine, mis pole küll halb, aga võib-olla ehk mitte nii kasulik lahendus kui võiks.

Kõige parem on koguda säärane hein kokku ja viia kasvuhoonesse või peenardele. Seda tuleks teha võimalikult paksu kihina. Säärane niidetud muru kiht toimib multšina, mis ei lase peenral umbrohul kasvama minna ja hoiab samas mullapinna kauem niiskena, vähendas pideva kastmise vajadust. Eriti asjalik nipp seega just kasvuhoone jaoks.

Niiduse paikavedamisel tuleb jälgida vaid seda, et niidus liiga tihedalt vastu taimede varsi ei jääks. Muidu on oht, et niiske hein ajab taimevarred mädanema.