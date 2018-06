Fotod: Eesti kõige kallima maja teeb põnevaks üks huvitav asjaolu

Maja on tohutu lahmakas: pinda on seal peaaegu 1500 ruutmeetrit ja kõigest osa sellest on kohe elatav-kasutatav.

Kuulutuses seisab, et tegemist on põneva hoonetekompleksiga, kuhu kuulub viis korteriomandit. Maja on väliselt restaureeritud kümme aastat tagasi, kuid siseruumid on suuremas osas viimistlemata.