Kümne aasta jooksul kaob meie kodudest üks väga oluline ruum

IKEA Austraalia disainijuht Tiffany Buckins ütleb, et kuna kinnisvarahinnad üha kerkivad ja uusarenduste eluruumid tänu sellele üha kahanevad, on väga tõenäoline, et lähitulevikus kaob meie kodudest täielikult üks ruum, vahendab news.com.au.