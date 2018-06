Väga eemaletõukav viga, mida paljud köögis teevad

Nimelt ei puhasta ega vaheta hämmastavalt paljud inimesed oma nõudepesušvamme ja puhastuslappe piisavalt tihti, vahendab kokandusportaal The Kitchn. Ka köögirätikuid vahetatakse liiga harva, hoolimata sellest, et paljudel on kombeks toidu valmistamise ajal ka toiduseid käsi rätikusse puhtaks tõmmata.