Oksjonikeskkonnas on pakkumisele tulnud üks Eesti disainiklassika musternäiteid

Müüki paisatud sajandivanuse toolikomplekti alghind on 390 eurot, koos raamatuga tuleb aga arvestada 419 eurose väljaminekuga.

Toolide vineerpõhjad on väljapressitud ornamendiga, seljatoel on aga käsitsi lõigatud ornament. Toolid on väga heas korras ja vaatamata möödunud aegadele, jätkuvalt tugevad ja kaunid.