Airbnb tõstab üürihindasid ning keerab üürituru tuksi

Jagamismajanduse lipulaevana populaarsust kogunud Airbnb külaliskorterite süsteem on tegelikult üsnagi reguleerimata ning seda kõikjal üle maailma. Ka Eesti korteriühistutele on lühiajaliselt väljaüüritavad korterid üsna suureks murekohaks.

Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakonna juhataja Urmas Mardi sõnul on korteriomaniku põhiõigus korteri vaba kasutus, mille hulka kuulub ka õigus korterit kas lühi- või pikaajaliselt välja üürida. «Lühiajaliste üürnikega kaasneb see häda, et ühistus kokku lepitud sisekorra reeglitest kinni ei peeta. Sellisel juhul on muidugi vastutav korteriomanik, kes peab tagama, et üürnikud end viisakalt üleval peaksid,» rääkis Mardi.