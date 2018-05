Ühe mänguasjasarja vanad mudelid võivad sisse tuua terve varanduse

Nimelt: kui oled ise lapsena või koos lapsega McDonaldsit külastanud ja sealt Happy Meale ostnud, on väga suur tõenäosus, et sinu kodus on lelusid, mis väärt mitmeid sadu eurosid, vahendab Daily Mail.

Pealtnäha tühised vidinad, millest mõneks päevaks rõõmu, on kogujatele, nagu selgub, tõeliseks maiuspalaks. Ja selleks, et su kodus korralik kullaauk ootamas oleks, ei peagi sul olema iidvanu Happy Meali lelusid - kõige hinnatumad on pärit aastast 2000. Tegemist on TY Teenie Beanie Boo pehmete loomakestega. Nende eest makstakse kuni 400 eurot tüki kohta.

Teisel kohal on 1979. aasta lelud - neid on eestlaste kodus oluliselt väiksema tõenäosusega ja nende eest makstakse ka ligi sada eurot vähem.

Mõistagi on ikka nii, et kõige rohkem raha saab lahtipakkimata ja mängimata eksemplari eest, mida rohkem lelu elu näinud on, seda väiksem on tema väärtus.

Eriti õnnelikud on need, kel on kodus terved avamata kollektsioonid.