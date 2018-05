Sama hind toob Ida-Virus korraliku kodu, Tallinnas ei ruutmeetritki

Kogu Eesti korterite ruutmeetri mediaanhind jõudis eelmisel poolaastal tasemeni 1 300 eurot, mis on 8 protsenti kõrgem kui 2016 II poolaastal ja 7 protsenti kõrgem kui 2017 I poolaastal. Ühtlasi on 2017 II poolaastal mediaanhinna tase läbi aegade kõrgeim.

Ostjate hulgas on eraisikute osakaal viimase kolme aasta kõrgeim – 73,1 protsenti kõikidest ostjatest. Välismaalaste osakaal ostjate seas püsis ühtlasel tasemel, mis on veidi üle 10 protsendi.

Müüjate seas on suurenenud juriidiliste isikute osakaal. Põhjus võib peituda ühelt poolt selles, et juriidiliste isikute müüdavate uute korterite osakaal on suurem, teisalt aga võib see tähendada, et tulenevalt sobivast hinnatasemest müüakse varem investeeringutena soetatud korteriomandeid.