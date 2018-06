A-energiaklassi nõue viib uue kinnisvara hinna lakke

Ametliku definitsiooni järgi on liginullenergiahoone parima võimaliku ehituspraktika kohaselt energiatõhusus- ja taastuvenergiatehnoloogiate lahendustega tehniliselt mõistlikult ehitatud hoone. See tähendab, et hoones on kvaliteetne kütte- ja ventilatsioonisüsteem, välispiirded on parema soojustusega, aknad madalama soojusläbivusega ning suuremat tähelepanu on pööratud külmasildadele ja välispiirete õhupidavusele.