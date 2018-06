Oksjonikeskkonnas otsib omanikku soodsa hinnaga palkmaja

Võrumaal Võõpsu külas müüki paisatud hoone palkosa pikkuseks ja laiuseks on 480 sentimeetrit. Palkhoone uus omanik saab hoonega kaasa kõik osad, kaasaarvatud katuse. Potentsiaalsetel huvilistel on enne ostuotsuse langetamist võimalik hoonega ka lähemalt tutvuma minna.

Pakkumise hinnaks on tagasihoidlikud 300 eurot, oksjoni võitjal tuleb lisaks sellele tasuda ka hoone äraveoga seotud kulud. Oksjonihaamri kukkumise järel on uuel omanikul kaks nädalat aega, et hoone tükkideks võtta ning ühes endaga kaasa vedada.