Fotod: Peetri küla korter on ideaalne näide oskuslikust sisustamisest

See ülesanne on tal suurepäraselt õnnestunud. Kuna korteri juurde kuulub walk-in garderoob, aga magamistuba puudub, tuli ka magamine elutuppa ära mahutada. Selleks on elutoa nurgas seinavoodi, mis päevasel ajal kokku pakitud.

Nii on elutuba endiselt avar, voodi ei ole päeval jalus ega riku elutoa üldmuljet. Ka diivan on väga nutikalt valitud: see on pikendatav ja tõstetav nii, et vajadusel annab sellest väga edukalt teha söögilaua.