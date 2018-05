Iittala tervitab suve hommikustest kastetilkadest inspireeritud uue sarjaga

Iittala vaaside uusimaks liikmeks on hommikustest kastetilkadest inspireeritud Kastehelmi sarja lisandunud vaas. Oivo Toikka loodud lihtsa vormi ja rõõmsate tilkadega vaas on ideaalne kingitus nii lilledega kui ilma, tuues suvehõngu igale aiapeole ja koosviibimisele, sobides sealjuures ideaalselt ka kingituseks suvisesse pulma. Kastehelmi vaasid on saadaval põhjamaisest loodusest inspireeritud toonides – samblarohelise, veesinise, halli ja kirkana.