Fotod: Viljandimaal müüakse soodsalt tervet kortermaja

1980. aastal kerkinud kortermaja rohelises ja vaikses Õisu alevikus ootab uut omanikku. Tegemist on endise ühiselamuga, mida on hakatud küll renoveerima, ent mis elu keerdkäikude tõttu veel lõpetamata on.

Kõik majas olevad korterid on kolme- kuni neljatoalised, planeeringut on aga võimalik muuta. Kokku on kortermajas kolm maapealset korrust ja täiskelder. Kortereid on õhutatud ja köetud viisil, et konstruktsioonid säiliksid.