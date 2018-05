Kasvuhoonesse seemnete külvamine pole hea mõte

Nimelt on seemne idanemise eelduseks see, et muld on pidevalt niiske ega kuiva kordagi läbi, seda eriti siis, kui seeme juba idanema läinud. See tähendab kasvuhoonesse seemnete külvaja jaoks aga seda, et seemneid tuleb suvesoojaga lakkamatult kastmas käia: tihti ei piisa isegi paarist korrast päevas.