Sarikaebajate omakohus: naabrite tülidesse kistakse eri ametnikke

Politsei, munitsipaalpolitsei ja linnaosa ametnike poole pöördutatakse tülidega lootuses, et võimuorganid valivad kaebaja poole. «On neid, kellele ei meeldi, et naabri puujuured kasvavad tema maal või ei meeldi naabri aia välimus ja pühapäeva lõunane muru niitmine. Konfliktide põhjuseid on mitmeid ning kui mõni neist on mõistetav, siis on ka neid, mille puhul on tegemist järjepideva isikliku kiusuga,» ütles Pirita linnaosa vanem Alina Tubli.