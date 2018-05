Mõnusa suvekodu võiks soetada hoopis linna

Kui maamaja eeldab lõppematuid aiatöid, siis suvituskorteris ei ole teha mitte midagi muud kui puhata. LVM Kinnisvara kutseline maakler Tiiu Lebedev ütleb, et huvi säärasel otstarbel korterite soetamise vastu on täiesti olemas ning eelkõige huvitutakse eksklusiivsematest energiasäästlikest uusehitistest. Uusarendus on ka kõige muretum lahendus, sest sealsed korterid on kohe elatavad. Paraku lähevad head pakkumised aga kiiresti ära ja jaole saada on menukates piirkondades raske.

Uus Maa Kinnisvarabüroo maakler Kristi Djomin soovitab sobiva korteri otsimisel mitte vaid kinnisvaraportaalidele loota. «Kõige paremini töötab see, kui tuttav soovitab. Samuti pöörduvad kliendid maaklerite poole, et kas neil on nii-öelda letialuseid pakkumisi, et jõuda enne jaole, kui objekt avalikku müüki läheb,» räägib Djomin.

Kui ka hind takistuseks pole, on Djomini sõnul tõsiasi see, et väikestes kuurortides uusarendusi just jalaga segada pole. Niisiis on paljud ostuhuvilised siiski sunnitud valima järelturu korterite seast ja paljud seda teevadki, soetades suvekodu, mida enda maitse järgi korrastada.

«Teiseks valikuks on 10-15 aastat tagasi ehitatud kortermajad: neid on saadaval päris arvestatav hulk ja reeglina sisaldavad need ka mööblit ja kodutehnikat, mis tähendab, et uuel omanikul on võimalus korterit kohe muretult suvitamiseks kasutama hakata,» lisab Lebedev.

Üldiselt aga on kuurortlinna heas piirkonnas taskukohase hinnaga korteri leidmine tõeline vedamine: sellised korterid on Lebedevi sõnul atraktiivsed kõigile turuosalistele ja sobiva varianti tekkimisel tuleb reageerida kiiresti, jäädes samas põhjalikuks. Seda eriti vanemate puitelamute puhul.

«Peaks kontrollima, kas ehitisregistri andmed vastavad tegelikkusele ja kui on tehtud planeeringu muudatusi, siis kas need on ka seadustatud. Millised kokkulepped on hoovi, parklakohtade ja kuuride-panipaikade kasutamise osas. Soodsa hinnaga pakkumistele võivad lisanduda edaspidised maja renoveerimise kulud, tihtipeale on need ka korteri müügi põhjuseks,» loetleb Lebedev.

Mõtle läbi

Djomin soovitab suvituskorteri soetamise eel enda jaoks mõned punktid hästi läbi mõelda.

Tee endale selgeks, kui kaugele oled valmis suvitamiseks sõitma: kas näiteks Eesti teises otsas elades tasub pidada nädalalõpukorterit Kuressaares?

Enne tehingut mõtle, kas tulevikus on korterit reaalne soovi korral edasi müüa.

Kas veekogu ja muud sulle suvitamiseks olulised komponendid on olemas?

Vali koht, kus naabrid lähedal.

Milline on küttelahendus – kuidas elab suvekodu üle talveperioodi?