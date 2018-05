Fotod: Läänemaal pakutakse müügiks Eesti kohta ainulaadset suvekodu

45-ruutmeetrise modernse majakese kuulutus on samuti lugemist väärt: «Saage palun tuttavaks - Suvila 2.0! Suvila 2.0 ei ole tüütu kohustus vaid vabadus. Ei mingit peenramaa kaevamist ega marjapõõsa istandust. Loodus sinu ümber varustab sind, kuid ei kohusta. Kasemahl, sirmikud, metsmaasikad, vaarikaid ja mustikaid – see on sinu võimalus!».

Kas juba ei teki tunnet, et see koht peaks tõesti sulle kuuluma? Meil tekib! Selles majas ja teda ümbritsevas aias on tõesti olemas kõik, mida eluks vaja, ja puudu kõik, mis puhkuse juurde käima ei peaks. Majas on saun, soojuspumbaga küttesüsteem ja videovalve. Aias laiutab mõnus kümblustünn.