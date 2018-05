Pilk peale: argentiinlanna kadestusväärne kodu lööb Instagaramis laineid

Buen día! Reconozco que pensar en la deco para baños no es lo que más me gusta. Por lo general no es prioridad y a la hora de destinar presupuesto siempre pienso que otra cosa necesita más atención. Pese a todo esto, trato de ponerle onda con pequeños detalles o como en el caso del ante baño de mis hijas, el toque sin dudas es el papel de las paredes, lo compré hace años en @picnicdecor, por lo tanto no sé si todavía lo tienen en stock. El espejo me llegó hace poquito y es de @houseofgringa, me pareció que tenía algo distinto a los espejos redondos que venimos viendo. Que les parece? Les gusta? #casacmichelli

A post shared by Carina Michelli.Lifestyle.Deco (@carina.michelli) on May 21, 2018 at 3:36am PDT