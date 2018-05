Maailmarändurist pereema on 30 aastaks kõrge intressiga laenu ori

Panganduses töötav Ethel Aoude pühkis üheksa aastat tagasi kodumaa tolmu jalgelt. Toona majanduslanguse eest põgenenud naine teadis Eestisse naastes, et kavatseb siia päris oma kodu rajada. Unistus oma kinnisvarast oli naisel tõtt-öelda juba enne Ghanasse kolimist, ent siis jäi tehing paraku pooleli, kuna polnud piisavalt omafinantseeringut – ei rahalist ega ka mõnda teist kinnisvara lisatagatiseks. Eestisse naastes polnud tal samuti eriti raha, seega tuli esimese sammuna leida piisavalt tasuv töö.

«Piisavalt tasuv selles mõttes, et kuigi olen abielus, võtsin laenu üksi. Nimelt on minu abikaasal siin vaid tähtajaline elamisluba ja seega oleks temaga koos laenu taotledes selle maksimaalne tagastustähtaeg võinud olla kolm aastat,» rääkis Aoude. Kolm aastat on tema abikaasa elamisloa kehtivusaeg, seega ei saanud paari ühisrahastusest asja. Olles Eestis pool aastat tööd rüganud, sättis Aoude sammud kodupanga poole, kus tema õppelaenu ja telefoni järelmaksu peale vaid pead vangutati. Naisele pakuti summat, mis ei läinud kokku tema ettekujutusega tulevast kodust.