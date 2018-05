Remondiblogi: ainsas valmis saanud toas tuleb remont uuesti teha

Meie selle aasta ehitusplaanidesse lõi suure augu magamistuba ja kontorit kütva pottahju lammutamine ja uue ahju ehitus. Eelmine ahi oli ligi 50 aastat vana ning kütteperioodi jooksul langes ahju sisse mitmeid šamott-telliste tükke, mis pärinesid ahju võlvist.

Suhtlesime korstnapühkijaga ning kahe pottsepaga. Mõlemad andsid ahjule veel veidi lootust, kuid prognoosi, et lähiaastatel tuleb ahi siiski lammutada ja uuega asendada. Võlv olevat ühest servast ca 3 cm allapoole vajunud. Kui juba tellised tükkideks murenema hakkavad, siis enam pikka pidu ei ole. Mind hirmutas mõte, et ühel ilusal talvisel päeval, kui olen ahju tule teinud, võib ahju võlv sisse kukkuda.

Kuna ahju lammutamine ja uue ehitamine on must töö, otsustasime säästa end paari aasta pärast kogu korteri uuesti remontimisest ning võtsime selle töö ette praegu, kui peame piirduma vaid ühe toa ülevärvimisega, kui sedagi.

Esialgu plaanisime ahju ise lammutada, ehitada ahjule korraliku põhja, mis praegusel ahjul sootuks puudub, ning ahju ehitamise töö jätta pottsepale. Meie jaoks oli oluline, et ahju ehitaks kutsetunnistusega pottsepp, kes teostab tööd asjatundlikult, saab ahjule väljastada korrektse dokumentatsiooni ja anda garantii. Valituks osutus lõpuks pottsepp, kelle leidsime eelkõige oma keerulise asukohaga kaminale suitsutoru ehitama, kuid kellelt igaks juhuks küsisime ka ahjule pakkumist. Tegu on tõepoolest pädeva ja professionaalse pottsepaga, kes muuhulgas on ka niisama muhe mees.

Hinnad selliste mõõtmetega ahjule ei erine tegijate kaupa just eriti palju, seega pigem valida juba võimalikult pädev spetsialist, kellega suhtlus hästi sujub. Väga meeldiv oli ka asjaolu, et antud firmast saime ahju tellides detailse lepingu, mis sätestab ostja ja teenuse osutaja õigused ja kohustused kuni peensusteni. Minu jaoks on korrektsus asjaajamistes, eriti nii kulukates asjaajamistes, äärmiselt oluline.

Veidi üllatuslikult selgus, et ahjude maailm on palju rikkalikum kui arvasime. Esiteks pidime aru saama, mida me täpselt soovime. Koostöös pottsepaga arutasime läbi oma vajadused. Ajaliselt, rahaliselt ja ahju mõõtmetest lähtuvalt osutus valikuks Croval valumassist kolde ja lõõristikuga savitellistest fassaadiga ahi. Ahi tuleb veidi madalam (2200 mm) kui praegune ning samuti on sügavust veidi vähendatud, kuna kontoripoolne osa oli selle toa jaoks selgelt üledimensioneeritud. Standardvarustuses pakuti lisaks peasiibrile kohe juurde ka stardisiibrit, mis aitab küdemise algfaasis suitsugaasidel liikuda otse korstnasse, viies selle kiiremini tööreziimi ning aidates sellega kaasa ka koldes puhtaks põlemiseks vajaliku temperatuuri saavutamisele.