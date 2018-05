Ravikulude katteks üürikorteri Airbnb turule paisanud vanamemme ähvardab trahv ja väljaviskamine

Hickeyle määratud rahatrahv on usutavasti üks rangemaid karistusi, mis Airbnb üürileandjatel tasuda on tulnud, vahendab time.com. Airbnb esindajate sõnul on üürileandjate kohustus järgida kohalikke reegleid ja seadusest tulenevaid erisusi, et mitte seaduse silmis pahuksisse sattuda.