Nutikalt kavandades saab rõdust suurepärase aia

Väga osava kavandamise korral on rõdule võimalik õigupoolest ära mahutada kõik need funktsioonid, mida täidab eramaja aed. Kui vaja, saab seal hommikukohvi nautida, taimi kasvatada, grillipidusid pidada ja lastele mängunurk rajada, asjale tuleb lihtsalt väga leidlikult läheneda.

Aianduskeskuse Hortes turundusjuht Manuela Kelt ütleb, et pisikese rõdu parimad sõbrad on pisikeste mõõtmetega aiamööblikomplektid, mis just rõduga linnainimestele mõeldud. Sellise pisikese mööblikomplekti lauale saab soovi korral ka õdusad grillipeod tuua, seda tänu elektrigrillile, mida võib täitsa muretult ka rõdul kasutada.

Kindlasti on rõdul vägagi omal kohal kõikvõimalikud mitmeotstarbelised mööbliesemed, näiteks pingid ja tumbad, mida saab ühtlasi kasutada panipaikadena. Ka redelriiulid on rõdu sisustamisel ja kujundamisel tänuväärsed mööblitükid. Mõnusa meeleolu loomiseks tasuks rõdu kujundamisel kasutada päikesepatareidel toimivaid lampe, mida on saadaval juba väga laialdases valikus ning mis aitavad hämaruse saabudes mõnusat meeleolu luua.

«Nutikatest lahendustest tooksin aga esile terrassisoojendajad ja putukapeletajad, mis töötavad gaasiballooniga,» soovitab Kelt.

Laste rõõmuks tasuks võimalusel rõdule paigaldada näiteks mõni ripptool ja võimalus mängida vee või liivaga. Kui terve lastebassein või liivakast rõdule ei mahu – nagu enamasti juhtub – , võib kaaluda ka mõne väiksema alternatiivi loomist. Näiteks kineetilise liivaga mängunurk on väga tore lahendus, veega mängimise rõõme saab nautida aga ka väiksemas anumas solberdades.

Eestlane on aiarahvas ja seetõttu tahavad ka korteriinimesed tihti ikkagi kusagil näpud mulda saada ja midagigi kasvatada. Rõdu annab selleks suurepärase võimaluse. Väga nutikaks lahenduseks sellise napi pinna korral on vertikaalsed aiad: need rajatakse rõdu külgmise seina külge ja seal saab kasvatada sisuliselt kõike alates maitsetaimedest lõpetades kas või kartuliga. Ka seeni ja vaarikaid on võimalik rõdul edukalt kasvatada, viimasel on olemas spetsiaalsed taasviljuvad madalakasvulised sordid.

Taimeamplid on rõdul vägagi omal kohal: seal saab kasvatada nii lopsakaid suvelilli kui ka näiteks maasikaid kombineeritult piparmündi või melissiga. «Julgustame just kõrguseid julgelt ära kasutama: miks mitte hernest kasvatada hoopis ampelpotis? Tuleb lihtsalt olla nutikas ja paigutada asju nii, et mõnus ja sujuv elurütm jääb alles ja rõdu oleks mugav ja armastatud koht,» ütleb Kelt.

FOTO: VidaPress