Kaks looduslikku tõhusat meetodit sääse- ja puugitõrjeks

Kahe väikese lapse ema Keili on seda meelt, et igasugu kanget keemiat tuleks kodus kasutada nii vähe kui võimalik. Seepärast on tema ja ta pere puhul välistatud ka poes müüdavad sääsetõrjevahendid.

Katse-eksituse meetodil on pere aga lõpuks leidnud kaks tõhusat looduslikku alternatiivi, mis Keili sõnul tema pere nelja liikme peal ka tõhusalt toimivad: lavendli- ja teepuuõli nimelt.

«Ma ei tea, kas sääski ja puuke peletab eemale nende lõhn või miski muu, aga igal juhul on meil pärast mõlema õli kasutuselevõttu oluliselt vähem igasugu närijatega pistmist tulnud teha,» ütleb ta.

Keili enda puhul mõjub pisut paremini teepuuõli, lastel ja mehel toimib aga paremini lavendliõli. Naine soovitab õlisid ostes tähelepanu pöörata sellele, et need oleksid kindlasti looduslikud. Samuti ei soovita ta end ega lapsi sellega kohe üleni sisse määrida, vaid esialgu väiksel nahapinnal proovida, ega see allergiat tekita.

Naise sõnul pinisevad sääsed tõenäoliselt teie ümber pärast ikka edasi, ka puugid võivad tulla nahale kõndima, aga hammustada ei taha nende õlidega töödeldud nahka kumbki.