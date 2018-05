Väiksema korteri mõõtu maja eest küsitakse ligikaudu miljon eurot

Laguna Beachis ehk mere vahetus läheduses asuv maja on müügil teist korda: esimesel katsel sooviti selle eest saada 1,1 miljonit, kuid tehinguni ei jõutud. Nüüd on hinda pisut langetatud ja maja maksab veidi alla miljoni.

1941. aastal ehitatud maja on kena väljanägemisega ja heas asukohas ning maja müütava maakleri Gary Boiseni sõnul olnud sama perekonna käes enam kui 50 aastat. Selle eest on järjepidevalt ja hästi hoolitsetud.

Maakleri hinnangul tahavad uued omanikud maja tõenäoliselt pisut kaasajastada, kuid see on ka enam-vähem kõik, mida sellega ette võtta saab: lammutamine ja uuesti ehitamine ei läheks ilmselt läbi, sest ehitusseadus on piirkonnas tublisti muutunud ja ehitusluba saada ilmselt ei õnnestuks.