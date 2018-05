Veebis levib eluohtlik soovitus kastmistööde lihtsustamiseks

See peaks lihtsustama kastmist ja vähendama aiapidaja vaeva, aga iga algkoolilapski peaks teadma, et vesi ja elekter koos midagi head ei tähenda.

Paraku on paljud koolitarkuse ilmselt unustanud, sest nii kodu- kui välismaised aiapidajad leiavad, et tegu on kiiduväärt nipiga, mida tasuks katsetada.