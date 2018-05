Reisilt naasnud paar avastas maja ümbert kättemaksuks püstitatud tara

Thomas Entwistle ja tema naine Rebekah abiellusid hiljuti ja siirdusid pulmareisile. Pahaaimamatult koju jõudes avastasid õnnelikud noored aga, et nende unistuste kodu akende alla on püstitatud tara, mis varjab esimeselt korruselt igasuguse vaate, vahendab Daily Mail.

Aia püstitajaks on tõenäoliselt kohalik talunik, kellel on ammusest ajast kitkuda kana arendajaga, kellelt Entwistle´id oma kodu ostsid. Talunik on nimelt veendunud, et arendaja on kinnisvaraga ületanud piire, mis talle ette nähtud.