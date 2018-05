Fotod: suvila Tallinna külje all on ideaalseks peidupaigaks lõõmava päikese eest

Aastad on selle, 1977. aastal kerkinud, suvila suhtes igati helded olnud. Kividest vundamendipostidele ehitatud puumaja on korralik ning hästisäilinud. Lisaks on siin kandis ka üsna eeskujulik ühistranspordiühendus Tallinna linnaga, bussid käivad keskmiselt iga 30 minuti tagant.