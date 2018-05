Grill tuleb valida selle järgi, kui ambitsioonikas oled

Omast tarkusest on seda õiget grilli küllalt keeruline leida, sest teadmisi kipub lihtsalt nappima. Vähevõitu on kahjuks aga ka kauplusi, kust saaks asjalikku nõu küsida. Grillide ja nende tarvikute müümisele keskendunud Grillimaailma esindaja Hendrik Jalakas ütleb, et õnneks on meil siiski tekkinud mõned asjalikud tegijad, kes loovad nii grillikultuuri ja jagavad teadmisi ning müütavad õigeid grillimisvahendeid.

Teavitustööd on Jalaka sõnul kindlasti teha vaja. «Julgen öelda, et keskmine Eesti inimene on harjunud seostama grilliga šašlõkivanni, millel saab lepahalge põletades jaanipäeval maitsva liha valmis ning eristab teise variandina suitsuahju, milles saab suitsutada kala,» sõnab ta.

Tegelikult, räägib Jalakas, on meie turul ka kodumaiseid BBQ-ahjusid, kuppelgrille, keraamilisi Kamado-tüüpi ahjusid ning tipptehnoloogilisi gaasi- ja elektrigrille, mis ühendavad linnaelu mugavuse grillimise autentsusega.

Gaasigrill. FOTO: Grillimaailm

«Oluline on teada, et kui välja jätta šašlõkk, mis on täiesti omaette kategooria ning kultuur, toimub õige grillimine siiski kaane all korralikus aparaadis, mis suudab hoida enda sees ka kuumust,» sõnab ta.

Millist siis valida?

Jalakas ütleb, et see on küsimus, millele tal igapäevaselt vastata tuleb, aga ühest vastust leida on väga keeruline, sest see oleneb väga paljudest faktoritest. Kui ruumi on piisavalt ning huvi just autentsete maitsete ja roogade valmistamiseks olemas, soovitab ta ikka ja alati valida endale puidusöega töötava grill. «Need nüüd jagunevadki laias laastus kolmeks: tavalisemad kuppelgrillid, keraamilised grillid ning traditsioonilised šašlõkivannid ja multifunktsionaalsed BBQ-ahjud, millel tänapäeval on palju erinevaid alamtüüpe ja ehitusi olemas,» selgitab Jalakas.

Kui tahad, et toit grillil kiiresti valmiks ja grillid peamiselt õhukesi lihaviilakaid ning grillvorstikesi, sobib suurepäraselt korralik kvaliteetne kuppelgrill, mis rahvasuus ka UFO-grillina tuntud. Jalaka sõnul arvatakse tihti ekslikult, et seda tüüpi grillid on ühed odavad pannid kõik, kuid see pole sugugi nii: turul leidub portselanemailitud UFOsid, mis vägagi kvaliteetsed ega kipu ka roostetama.

Kui julged grillides natuke eksperimenteerida ja valmistada näiteks pulled porki ja muud mõnusat, tasub mõelda keraamilise grilli või BBQ-ahju peale. «BBQ-ahi on tavaliselt mõeldud ainult pikema, üle kahetunnise küpsetuse jaoks ning selle ostul tuleb jälgida materjali, millest ta tehtud on, sest suured kolakad grillid kipuvad jääma lageda taeva alla ning sel juhul lähevad ka hõlpsasti rooste. Paksust terasest või isegi roostevaba BBQ-ahi võimaldab aianurgas ka lastel grillida,» selgitab Jalakas.

BBQ-ahi. FOTO: Grillimaailm