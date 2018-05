Kolm eset, mis igas kodus olemas, aga mida keegi tegelikult ei vaja

Inimestel on endiselt komme igaks juhuks vanu ajakirju alles hoida, sest äkki on kunagi vaja sealt midagi vaadata. Internetiajastul võib kinnitada, et sellist hetke, kus vastav infokild on leitav ainult sellest ühest vanast ajakirjast, kindlasti ei tule. Niisiis võid vanapaberist heaga lahti lasta.