Eesti magamistubades levinud ese on maailmas väga menukaks osutunud

Tegemist on beebipesaga, mida saab küll ka poest osta, kuid millest on Eestis kujunenud üks isetegijate leivanumbreid.

Tegemist on asemega, milles beebil on mugav aega veeta. Seda saab kasutada mängumati või lamamistooli asemel, aga ka mähkimisalusena. Pesa kasutatakse ka magamisasemena, aga ohutuse huvides ei tohiks last beebipessa siiski järelvalveta magama jätta.