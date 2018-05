Kopli liinide arendus võib maksma minna üle 100 miljoni euro

«Esimese kvartali kolm viiekordset elamut peaksid järgmise aasta alguses olema valmis, nii et uued koduomanikud saavad juba televiisorit vaadata,» ütles Rump BNS-ile.

«Kui öelda, et kogu Kopli liinide arenduse ehitusmaksumus jääb vahemikku 100-200 miljonit eurot, siis te väga ei eksi. Aga täpsed arvud saab siis, kui viimased majad on ehitatud,» ütles Rump.

Praeguseks on Sepa tänav 18 ja 20 majades eelmüügilepingutega kaetud kolm korterit ja broneeritud on 20 korterit. Teise etapi eelmüük algab Rumpi sõnul juulis, ülejäänud Sepa tänava korterite müük algab augustis ja oktoobris.

Fund Ehitus on võtnud kohustuse hoonestada omandatud ala vastavalt oma pakkumises esitatud linnaehituslikule visioonile ning peab tagama ka ala infrastruktuuri väljaehitamise.

«Arendaja kujundab selle miljööväärtusliku Kopli piirkonna turvaliseks ja peresõbralikuks terviklikuks elukeskkonnaks, mis on eriti sobiv noorperedele. Rannale on ette nähtud promenaad ning spordi- ja mänguväljakud. Uushoonestuse planeerimisel on suures osas aluseks võetud olemasolev teedevõrk ning säilitatakse ka olemasolevad munakivikattega teed,» ütles Tallinna abilinnapea Eha Võrk.