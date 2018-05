Swedbank: enim võtavad eluasemelaenu 28–30-aastased inimesed

Uusarenduste osakaal kinnisvaratehingutes on kasvamas ning Eesti inimene eelistab järjest enam mõistliku suurusega vara. Laenuvõtjate laenukoormus on mõistlik ning inimesed jätavad rahalise puhvri ka muudeks kulutusteks. Suurimateks laenuvõtjateks on 1000–1500 eurose sissetulekuga 28–30-aastased inimesed.

Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuhi Anne Pärgma sõnul soodustavad head majandusnäitajad jätkuvalt laenamist. «Kasvavad sissetulekud on tugevdanud inimeste kindlustunnet uue kodu ostmisel, samas näeme, et laenu võtmise otsusele eelneb põhjalik analüüs ja laenuvõtjad teevad läbimõeldud valikuid,» märkis Pärgma, lisades, et kuigi eluasemelaenude võtmine on tõusutrendis, on mahud võrreldes 2007. aastaga pea poole võrra väiksemad.

Keskmine laenusumma on 77 000 eurot

Võrreldes lõunanaabritega, valitakse Eestis väiksemaid varasid ja pea pooled laenuga soetatud korteritest jäävad alla 55 ruutmeetri. Üle 60 protsendi majadest on aga suuruses kuni 150 ruutmeetrit.

Keskmine laenusumma on 77 000 eurot ning keskmine omafinantseeringu summa 28 000 eurot. Enim laenuvõtjaid on vanuses 28–30 eluaastat ja suurimad laenud võetakse siiski 30ndates, millal on ka kõige suurem vajadus endale eluase soetada või vahetada olemasolev kodu suurema vastu, sest tihti just selles vanuses sünnivad perre lapsed, märkis Pärgma.