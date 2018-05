Internetti ühendatud koduseadmed toovad hiilgust ja viletsust

Küberturvalisus ja on praegu aktuaalsem teema kui kunagi varem. Internetiühendus saadab meid kõikjal, nii päeval kui ööl, nii maal kui linnas. Turvamata internetivõrgud meelitavad aga ligi häkkereid, kes suurema vaevata inimeste seadmed ja elud pea peale pööravad.

Samsung Eesti koduseadmete tootekoolitaja German Baranovi sõnul on meie kodudes palju internetiga ühendatud seadmeid, mis võivad teinekord küberkaitse seisukohalt meelest minna. Sellest tulenevalt on oluline teada, kuidas muuta turvaliseks ka teisi seadmeid lisaks telefonile. Näiteks internetiga ühendatud telerit, valgustit, turvakaamerat või kasvõi tolmuimejat.

Esmalt oma ülevaadet

«Enne korraliku küberhügieeni läbiviimist kodus tuleb kõigepealt saada põhjalik ülevaade, millised seadmed on kodusesse internetivõrku ühendatud. Kuna täna on inimestel tihtipeale palju erinevaid seadmeid, siis on võimalik, et mõned seadmed võivad meelest ära minna,» rääkis Baranov.

Hea viis kodusesse võrku ühendatud seadmetest ülevaate saamiseks on telefonirakendus Fing, mis on tasuta saadaval nii Android kui iOS operatsioonisüsteemidele. Peale rakenduse allalaadimist tuleb telefon ühendada kodusesse wifi võrku ning seejärel avada rakendus. Seejärel näeb kasutaja kohe mugavat ülevaadet seadmetest, mis tema koduse võrguga ühendatud on.

Kaitse parooliga kõik seadmed

Üldiselt toimib internetiga ühendatud seadmete koju paigaldamine nii, et peale paika sättimist tuleb endale luua kasutaja, kuid kõik seadmed ei pruugi seda nõuda. Sellest tulenevalt on väga oluline, et kõik seadmed oleksid parooliga kaitstud. Kõige lihtsam viis selle tagamiseks on uurida iga internetiga ühendatud seadme kasutusjuhendit ning selgitada välja, millised on konkreetse seadme puhul võimalused selle kaitsmiseks.

«Üheks näiteks ohust, mis puudulike paroolide tõttu võib tekkida, on kodused wifi-turvakaamerad, kus parool on hooletusest või teadmatusest muutmata jäänud. Sellised seadmed on kergeks saagiks küberpättidele ning olukorra muudab eriti ebameeldivaks see, et kasutajat on võimalik reaalajas video vahendusel jälgida,» ütles Baranov.

Kaitse kõige olulisemaid seadmeid

Koduseadmete turvalisusele mõeldes on oluline meeles pidada ka seda, et üldiselt on nende puhul üks seade, mille kaudu kõiki teisi masinaid mugavalt kontrollida – telefon. Seega lisaks iga individuaalse seadme kaitsele tuleb lisaks turvata ka telefoni. Selleks on mitmeid erinevaid viise. Näiteks tasub vältida avalikke wifi võrke, kuhu võib ühenduda ükskõik kes ning mille turvalisus ei pruugi olla tagatud. Samuti tasub alati ära teha kõik tarkvarauuendused, mida telefon kasutajale soovitab. Lisaks tasub end kursis hoida ka teiste koduseadmete turvauuendustega ning need alati ära teha.

Vali turvalised seadmed

Koduste seadmete valimise puhul tasub eelistada ettevõtteid, kes on tuntud eduka andmekaitse poolest. Seega enne iga seadme soetamist tasub teha kiire otsing seadme ning selle küberturvalisuse kohta.

«Silmipimestavalt odava hinnaga nutikad kodukaamerad või kõlarid välismaa internetipoodides võivad tunduda ahvatlevad, kuid tihtipeale võib odava hinna taga peituda asjaolu, et seadme arendamisel ei ole küberturbesse palju ressurssi panustatud,» ütles Baranov.

Mitu kodust võrku

Hea viis internetti ühendatud seadmete turvalisuse tõstmiseks on luua neile eraldi wifi võrk ning kaitsta need põhivõrgust erineva parooliga. Soovi korral võib kaaluda ka mitme võrgu loomist. Siis saab näiteks valgustid ja kaamerad ühendada ühte ning nutikõlarid ja teleka teise võrku. Sellisel juhul ei lange kõik kodused seadmed rünnaku korral pätile saagiks. Siinkohal on range reegel muidugi see, et iga võrgu parool peab olema erinev ning maksimaalselt keeruline.

