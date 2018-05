Meeldetuletus: avatud aedade festival kutsub osalema

Euroopa avatud aedade festival juhib tähelepanu sellele, et kauni aia rajamine ja hooldamine, selle säilitamine, taastamine, hoidmine ja kaitsmine nõuab palju tööd ja vaeva. Aiad on osa meie mälust ja ajaloost, aedade kujundus ja liigirikkus on lahutamatu osa meie kultuuripärandist. Aiafestival on seega suurepärane võimalus anda edasi kogemusi ja oskusi nii alles alustavatele rohenäppudele kui ka kogenud aiaekspertidele.