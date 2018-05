Video: Monster energiajook puhastab mehaaniku töölaua sekunditega

Möödunud nädala reedel internetti üles laetud video on tekitanud inimestes rohkelt hämmingut, ent ka spekulatsioone. Ameerika mehaaniku filmitud videoklipist selgub, et mehe töölaua puhastamiseks mõeldud vahend ei ole pooltki nii efektiivne kui on üks tavaline Monster energiajook.