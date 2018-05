Fotod: Tartus ootab üürnikku väga ebahariliku toaga korter

Ideepoolest kahetoalise korteri üks tuba on väga madala laega ja selleni pääseb redeli ja luugi kaudu kööginurgas. Väike tuba ei ole arvestatud korteri üldpinna sisse ja korteriomanik ei tea, mis otstarbel säärane ruum kunagi loodud on.

Võimalik, et tegu on olnud teenijatetoa või panipaigaga. Toas oleva eritellimusvoodi alla jääb trepikoja kaldlagi. Kuigi toas püsti seista ei saa, on seal kõik eluks vajalik olemas. Ka aken.