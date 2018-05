Kaasaegsel ehitustrendil on vähetuntud varjupool

Paljud koduremontijad, eriti inimesed, kes tegutsevad omal käel, eelistavad tänasel hetkel kipsile laudseina. Kasutatakse nii sisevoodrilauda kui ka hööveldamata lauda. Nii üks kui teine on aga teatud punktis kehvad valikud: need koguvad tolmu, hööveldamata laud muidugi rohkem, vahendab Apartment Therapy.

Eriti head tolmukogujad on horisontaalselt paigaldatud hööveldamata lauad, kuid ka vertikaalsed lauad võivad olla päris tüütud. Teine suur viga, mida tihti tehakse, on see, et valitakse profiilita lauad, mis tähendab, et seina taga peituv tolm (mida eraldub näiteks soojustusvillast) kandub sealtkaudu tuppa.