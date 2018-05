Fotod: kuurortlinna korteriomand pakub silmarõõmu ning ajalugu

19. sajandi lõpus kerkinud puumaja teisel korrusel on uue pererahva ootel kaks valgusküllast korterit. Suurem, kolme magamistoa ning avatud köögiga korter, sobib ideaalselt mõne pere varjualuseks. Teine, veidi väiksem, on varasemalt üüriturul kanda kinnitanud, seega miks mitte sealtsamast jätkata?

Mõlemas korteris on ruumikas tualett-duširuum, kõrged laed ning täispuidust põrandad. Korteritel on puitpakettaknad, seinad ning põrandad on soojustatud villaga. Ümberkorraldustööde käigus on välja vahetatud mõlema korteri elektrijuhtmestik ja ka torustik.