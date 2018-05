Vanemad läksid kohtusse, et oma täisealine poeg kodust välja tõsta

Rotondode perepead olid tõepoolest kõike proovinud - küll anti Michaelile aega, et välja kolida, küll utsitati meest tööd otsima, küll lubati teda rahaliselt toetada, vahendab realestate.com.au. Poeg aga keeldus pesast lahkumast. Seda kuni päevani, mil lauale prantsatas kohtukutse mehe vanematelt.

«See on tõesti ennekuulmatu ja ebaõiglane,» ütles «isehakanud ärimehest» Michael, kes muuseas on ka ise lapsevanem pojale, kelle hooldusõigustest on mees paraku ilma jäänud.